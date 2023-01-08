فتح باب الترشيح لشغل 3 مقاعد بمجلس الخدمة الاتحادي في العراق

شفق نيوز/ اعلن مجلس الوزراء العراقي يوم الأحد، فتح باب الترشيح لشغل 3 مقاعد في مجلس الخدمة الاتحادي.

وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "استنادًا إلى أحكام المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4 لسنة 2009) المعدل، ولغرض سد الشاغر الذي حدث في عضوية المجلس في اختصاصات (الإدارة والاقتصاد، القانون، والهندسة)، يعلن مجلس الوزراء، عن فتح باب التقديم لاختيار ثلاثة أعضاء لمجلس الخدمة العامة الاتحادي بواقع عنصر واحد عن كل اختصاص من الاختصاصات المذكورة آنفاً، وعلى وفق الشروط المذكورة في المادة آنفاً".

واضاف البيان؛ ان على من يجد في نفسه القدرة والكفاءة والشروط الواجب توافرها في أدناه التقديم على الرابط الآتي: http://cabinet.iq/uploads/pdf/adv2023018.pdf