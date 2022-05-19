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فتحها قد يطيح برؤوس كبيرة.. النزاهة النيابية: "ملفات فساد" مغلقة بـ"فيتو سياسي"

Category: سیاسة

Date: 2022-05-19T13:11:54+0000
فتحها قد يطيح برؤوس كبيرة.. النزاهة النيابية: "ملفات فساد" مغلقة بـ"فيتو سياسي"

شفق نيوز/ كشفت لجنة النزاهة النيابية يوم الخميس، عن مساعٍ وخطوات قريبة لكشف ملفات فساد كبرى تطيح برؤوس سياسية وحزبية كبيرة وكشف عمليات تستر وتسويف لقضايا نهشت مقدرات البلاد والمال العام.

وقالت رئيسة اللجنة ناهدة الدايني لوكالة شفق نيوز؛ ان "ملفات فساد كبيرة مغلقة بفيتو سياسي وحزبي لم تفتح حتى الان على مر عدة دورات برلمانية  لنتائجها المدوية التي تطيح برؤوس سياسية وحزبية كبيرة محصنة برلمانية و بصفقات لا يمكن إجهاضها".

وأشارت الدايني؛ إلى أن "لجنة النزاهة الحالية تضم وجوهاً وشخصيات جديدة عازمة عن العمل بمهنية برلمانية بعيدا عن الانتماءات الحزبية والفئوية، وأن جملة من الملفات الكبيرة ستفتح وتعرض على الجهات الرقابية والنزاهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وبينت الدايني ان "ملفات الفساد المغلفة سياسيا نهبت نحو ثلث إيرادات البلاد  وموازنات المشاريع والخدمات في عموم القطاعات وسط عجز الجهات الحكومية والرقابية عن معالجتها".

ودعت رئيسة لجنة النزاهة النيابية؛ "الجهات الحكومية المختصة في النزاهة والرقابة الى  التعاون مع لجنة النزاهة البرلمانية واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال قضايا الفساد وإعادة ثقة المواطن بالسلطة الرقابية والتشريعية".

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