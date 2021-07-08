فائق زيدان يعلن صدور مذكرات اعتقال لقتلة "الهاشمي" ويشكو عدم تعاون إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، يوم الخميس، عن صدور مذكرات قبض بحق قتلة المحلل الأمني هشام الهاشمي والمتظاهرين، كما أكد ان القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وقال زيدان لوكالة الانباء العراقية الرسمية، ان "القضاء غير معني بتنفيذ مذكرات القبض التي صدرت بحق متهمين بقتل هشام الهاشمي".

واضاف ان "بعض قضايا قتلة المتظاهرين أنجزت وخاصة في الكوت وبابل، منها صدور أحكام الإعدام بحق ضباط"، مشيرا الى ان "قضية قتلة المتظاهرين معقدة وشائكة".

وتابع أن "القضاء لم يرضخ لأي ضغط في قضية قاسم مصلح"، موضحا ان "إقليم كوردستان غير متعاون مع الحكومة الاتحادية بخصوص تسليم المطلوبين والهاربين في الإقليم وهي قضية واقعية".

وذكر ان "تشكيل لجنة مكافحة الفساد دستورية وقانونية"، لافتا الى ان "اللجنة تهدف الى إعادة الأموال المنهوبة".