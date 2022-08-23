فائق زيدان للزهيري: التظاهر السلمي حق مكفول شرط عدم الاعتداء على مؤسسات الدولة

شفق نيوز / أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، للفريق الركن حامد الزهيري، قائد الفرقة الخاصة المكلفة بحماية المنطقة الخضراء وسط بغداد، يوم الثلاثاء، أن التظاهر السلمي حق مكفول شرط عدم الاعتداء على مؤسسات الدولة.

جاء ذلك، خلال استقبال زيدان للزهيري، في بغداد، وفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، وورد لوكالة شفق نيوز، شهد بحث "إجراءات قوات الأمن المكلفة بحماية المنطقة الخضراء، ومؤسسات الدولة".

وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى "احترام حق التظاهر السلمي المكفول بموجب الدستور، لكن بشرط عدم الاعتداء على أبنية مؤسسات الدولة، ومنتسبيها".

وتوجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.

وعلى إثر ذلك، قررت السلطة القضائية في العراق، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، تعليق مهام أعمالها في البلاد وذلك إثر اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى مطالبين بحل مجلس النواب العراقي.