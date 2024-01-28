فائق زيدان لـ"يونيتاد": يجب تقديم نتائج عملكم للقضاء العراقي حصراً

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان، يوم الأحد، على وجوب تقديم نتائج فريق التحقيق الدولي الخاص بجرائم داعش "يونيتاد" الى القضاء العراقي حصراً.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص (يونيتاد) كريستيان ريتشر وبحث معه نتائج عمل الفريق خلال سنة 2023، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأوضح زيدان، أن "نتائج عمل الفريق والأدلة التي تم حسمها خلال فترة عمل الفريق يجب إن تقدم إلى القضاء العراقي وجهات التحقيق التابعة له حصرا باعتباره الجهة المختصة بإجراء التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي ترتبط بها النتائج والأدلة التي توصل إليها فريق التحقيق الدولي".

وكان مجلس الأمن الدولي جدد في 16 ايلول سبتمبر 2023، ولاية "فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش" الإرهابي في العراق عاما واحدا وأخيرا.

وتم تمديد ولاية فريق الأمم المتحدة في العراق المعروف باسم "يونيتاد"، عاما واحدا ينتهي في 17 سبتمبر/ أيلول 2024 وغير قابل للتمديد.

وجاء في القرار الذي صاغته المملكة المتحدة أن طلب التمديد جاء من الحكومة العراقية التي طلبت من الفريق تقديم الأدلة التي جمعها لمحاسبة أعضاء التنظيم الإرهابي.

وتشكل فريق التحقيق عام 2017، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2379 وبناء على طلب من الحكومة العراقية.