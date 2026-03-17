فائق زيدان: الاعتداء على البعثات الدبلوماسية جريمة تصل عقوبتها للإعدام

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، يوم الثلاثاء، أن الاعتداء على البعثات الدبلوماسية يُعد "جريمة خطيرة" تمس أمن الدولة الخارجي، وقد تترتب عليها عقوبات تصل إلى الإعدام وفق القانون العراقي.

وقال زيدان في مقال بعنوان "جريمة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية"، إن البعثة الدبلوماسية تمثل الدولة في الخارج، وتشمل السفارة والقنصلية ومقر إقامة السفير وممتلكات البعثة، مشيراً إلى أنها تشكل ركناً أساسياً في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الدول.

وأوضح أن هذه البعثات تحظى بحماية خاصة بموجب القوانين الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، لافتاً إلى أن أي اعتداء عليها يُعد جريمة تمس النظام الدولي.

وبين أن جريمة الاعتداء تشمل أي فعل يستهدف مقار السفارات أو القنصليات أو العاملين فيها، سواء عبر التخريب أو التهديد أو الاعتداء الجسدي أو الحصار ومنع أداء المهام، مؤكداً أن آثارها لا تقتصر على الأضرار المادية والبشرية بل تمتد إلى العلاقات بين الدول وقد تؤدي إلى أزمات دبلوماسية أو قطع العلاقات.

وأشار إلى أن القانون الدولي أقر مبدأ "حرمة البعثات الدبلوماسية"، الذي يُلزم الدولة المستقبلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها ومنع أي اقتحام أو ضرر، فضلاً عن حظر دخول مقارها دون إذن.

وأضاف أن هذه الجريمة تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، ما يعرّض الدولة المقصّرة للمساءلة وربما لعقوبات سياسية أو اقتصادية أو عزلة دولية.

وفي الإطار القانوني العراقي، أوضح زيدان أن قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 ينظّم هذه الأفعال باعتبارها جرائم تمس أمن الدولة الخارجي أو علاقاتها الدولية.

كما أشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 شدد على خطورة هذه الأفعال، إذ اعتبر الاعتداء على السفارات والهيئات الدبلوماسية من الأفعال الإرهابية التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وأكد أن ذلك يعكس حرص المشرّع العراقي على حماية الأمن الوطني والالتزام بالمعايير الدولية، وردع أي استهداف للبعثات الدبلوماسية لما له من آثار خطيرة على الدولة والمجتمع الدولي.