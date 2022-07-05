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فائق الشيخ علي: 2024 أقصى موعد لإسقاط النظام في العراق عبر "قوة مدمرة"

Category: سیاسة

Date: 2022-07-05T18:24:56+0000
فائق الشيخ علي: 2024 أقصى موعد لإسقاط النظام في العراق عبر "قوة مدمرة"
فائق الشيخ علي: 2024 أقصى موعد لإسقاط النظام في العراق عبر "قوة مدمرة"

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