فائق الشيخ علي يكشف مصير الصدر وإيران في "تغيير النظام" ويتحدث عن إقليم كوردستان

شفق نيوز/ قال فائق الشيخ علي السياسي العراقي المثير للجدل، يوم الثلاثاء، إن التغيير الذي اعتبره مرتقب للنظام السياسي الحالي في العراق، لن يسمح بتدخل إيران أو تركيا.

وقال الشيخ علي لبرنامج "القرار لكم" الذي تبثه فضائية "دجلة"، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فيما يخص مصير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال الشيخ علي "هناك رأيان أما شموله بما سيحدث للآخرين أو ينعزل ويذهب للدراسة في قم".

وقال إن "إيران لن تتمكن من التدخل بالتغيير الذي سيحصل، فالقوة القادمة تفوقها، وتفوق أي قوة في العالم"، لافتاً إلى أن إيران "أخذت أكبر من دورها وهي أضعف مما نتصور" ضارباً مثلاً بالحرب العراقي الإيراني، والتي قال إن "صدام حسين أنهى إيران وأظهرها بحجمها الحقيقي".

وتابع أن "إيران ليست دولة عظمى بالمنطقة، وتمددت في المنطقة بسبب سكوت الدول".

ولفت الشيخ علي ايضاً، "على التشرينين الحقيقيين المضحين الاستعداد للمرحلة القادمة فسيكون لهم الدور بالدولة القادمة، والنظام المقبل قد لا يكون برلمانياً، بل سيكون مدنياً وليس عسكرياً".

وعن تركيا، قال إنها ايضاً لن تتدخل، بل ستطلق المياه للعراق من اجل اعادة اعماره وبنائه.

وهاجم الشيخ علي دور الكاظمي في الوساطة الإقليمية بين إيران والخليج، وقال إنه "تحول إلى ساعي بريد من أجل مصالحه، قزّم دور العراق ومسخه".

وعن وضع إقليم كوردستان، قال الشيخ علي، إن خروج الشركات النفطية من إقليم كوردستان درس للقوى في الإقليم نفذته القوى التي ستقود التغيير".

وتابع، "على إقليم كوردستان أن يتكيف مع التغيير القادم".

وقال إن "النظام المقبل سيكون وطنياً، غير مقسم للمكونات".