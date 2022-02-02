فائق الشيخ علي لبرهم صالح: إيران تكذب عليك فالفوز محسوم لزيباري

شفق نيوز/ قال السياسي العراقي فائق الشيخ علي، إن الفوز محسوم لهوشيار زيباري في الطريق إلى منصب رئاسة الجمهورية العراقية.

https://twitter.com/faigalsheakh/status/1488600280010833923

وقال الشيخ علي في تغريدة له، "أخي الدكتور برهم صالح المحترم، عرفتك صديقاً منذ أيام صدام حسين، أعلم بأنك مصرٌّ على المنافسة لمنصب رئيس الجمهورية لفترة ثانية".

وأضاف "وبصفتي صديقك، فصديقُك مَنْ صَدَقَك وليس مَنْ صَدَّقَك، الفوز محسوم للأخ هوشيار زيباري. أرجوك إسحب ترشيحك، لأنني لا أريدك أن تُهزَم أمامه".

واختتم تغريده بالقول، "إيران تكذب عليك".

أمس الثلاثاء، أعلن صالح في خطاب متلفز تمسكه بترشيح نفسه لشغل منصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية على التوالي.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان العراقي رئيساً جديداً للبلاد بأغلبية الثلثين يوم 8 شباط/فبراير الجاري، من بين 25 مرشحاً تقدموا لشغل المنصب.

وتنحصر المنافسة بين صالح وهو مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني بزعامة بافل طالباني، وهوشيار زيباري مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.