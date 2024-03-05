فائز عن نينوى محافظاً للديوانية.. وثيقة

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل قرار مجلس المفوضين رقم 6 في 4 آذار 2024، القاضي بتسمية مرشح بديل من محافظة نينوى لمنصب محافظ الديوانية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مجلس المفوضين وافق على استبدال النائب عباس الزاملي عن محافظة الديوانية بـ(مختار الموسوي) عن محافظة نينوى، ليكون محافظا للديوانية"، مبينا أن "الموسوي ينتمي لتحالف الفتح / كتلة بدر، وهي ذات الكتلة التي ينتمي إليها الزاملي، وأن قرار الموافقة اعتمد على قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 6 لسنة 2006 المعدل".

وبين، ان "المادة الثانية من القانون في الفقرة الثانية نصت على (اذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي، فيعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة وفي حالة استنفاد اسماء المرشحين في محافظة ما، فعلى الكيان المعني تقديم اسم مرشح آخر على أن يكون من بين من يرشحهم الكيان ضمن القائمة الانتخابية في محافظة اخرى ومن الذين سبق للمفوضية أن صادقت على ترشيحهم".

وفي السابع من شهر شباط الماضي، انتخب مجلس محافظة الديوانية، "عباس الزاملي" عن كتلة بدر ضمن تحالف نبني محافظاً للديوانية، إلا أنه قرر التنازل عن المنصب كونه عضوا في مجلس النواب العراقي.

وبحسب وثيقة صادرة عن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، تنشرها أدناه وكالة شفق نيوز، فقد قرر المجلس أن يكون المرشح البديل هو "مختار محمد يوسف سلمان الموسوي" الحاصل على أعلى الأصوات عن محافظة نينوى وباقي المحافظات ضمن قائمة تحالف فتح كتلة بدر.