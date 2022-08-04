فالح الفياض يرد على الصدر: الحشد ليس طرفاً في الأزمة السياسية

شفق نيوز / رد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، يوم الخميس، على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأخيرة بالقول إن الحشد ليس طرفاً في الأزمة السياسية الراهنة.

وجاء في بيان، أورده المكتب الإعلامي للفياض، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الحشد اختار لنفسه ألّا يكون طرفاً سياسياً في هذه الأزمة".

وكان الصدر، قد وجه في وقت سابق من اليوم، رسالة إلى الحشد الشعبي، بحسب تغريدة له اطلعت عليها الوكالة، أراد من خلالها لفت الأنظار إلى وجود ما أسماه "فسطاط التيار وفسطاط الإطار، فلا يعني أن إخوتنا الأحبة في الحشد الشعبي محسوبون على إحدى تلك الجهتين"، مردفاً بالقول: "أنا على يقين أنهم يشاطرونني الرأي في ما قلت من طلب الوحدة ضمن الأطر السماوية والدينية والإنسانية العقائدية".