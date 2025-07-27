"فاسدون".. التيار الصدري يرفض زيارة المسؤولين لمضيفه

شفق نيوز- البصرة

أعلن التيار الصدري، يوم الاحد، عن رفضه لزيارة المسؤولين لمضيف آل الصدر في منفذ الشلامجة الحدودي، فيما وصف السياسيين بـ"الفاسدين".

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز في البصرة، بأن مسؤول في سرايا السلام، وعدد من قيادات التيار الصدري، رفعوا لافتة أمام المضيف كتب عليها: "مضيف آل الصدر الكرام لا يستقبل السياسيين الفاسدين".

وأوضحوا أن "هذه الخطوة تأتي تعبيرًا عن موقف شعبي رافض لمحاولات تلميع صورة السياسيين الفاسدين"، مؤكدين أن "الأماكن التي تحمل اسم آل الصدر الكرام لا تُدنس بالمواقف الشكلية التي تفتقد للصدق والانتماء الحقيقي للمبادئ الوطنية".