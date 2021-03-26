فاجعة مصر ترجئ القمة الثلاثية في بغداد

شفق نيوز/ أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة، عن تأجيل انعقاد القمة الثلاثية التي تجمعه بالرئيس المصري والملك الاردني في العاصمة بغداد.

وقال الكاظمي في تغريدة له، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "نعزي جمهورية مصـر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

وأضاف "تضامناً مع فاجعة اخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد الى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الاسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق من اليوم وفاة 32 شخصا وإصابة 66 آخرين في حادث تصادم قطارين في سوهاج بالصعيد.