"غير مستعدة".. برلماني يتحدث عن "رغبة حزبية" بتأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب جواد اليساري، اليوم الثلاثاء، عن رغبة بعض الأحزاب بتأجيل الانتخابات المحلية عن موعدها المحدد، فيما لفت الى وجود 3 أسباب وراء هذه الرغبة السياسية.

وقال اليساري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الأمور تتجه حالياً نحو اجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في موعدها المحدد في 18 كانون الأول من هذا العام الا ان بعض الاحزاب ترغب في تأجيلها".

وحدد اليساري ثلاثة أسباب لهذا التأجيل المطلوب من الأحزاب وهي "عدم اكمال قوائمها واستعدادها لخوض الانتخابات، والثاني رفض الشارع عودة مجالس المحافظات، والثالث هو انتهاء ولاية مجلس المفوضين الحالي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتزامن مع ظهور نتائج الانتخابات".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت سابق، أن 281 حزباً وكياناً سياسياً سُجلت للمشاركة في الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات)، لافتة إلى وجود 87 حزباً قيد التأسيس.

وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/ نيسان 2013. وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي.