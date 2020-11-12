غيابياً.. السجن الشديد بحق العبادي لإضراره بالمال العام

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الخميس عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشديد على محافظ بابل السابق كرار العبادي؛ لإضراره عمداً بالمال العام بأكثر من 14 مليار دينار.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المدان الذي كان يشغل منصب محافظ بابل السابق، قام بالإضرار بالمال العام عبر توقيعه عقداً بين ديوان المحافظة والشركة العامَّة لصناعة السيَّارات؛ لغرض تجهيز بلديَّة الحلة بآلياتٍ خلافاً للقانون"، مُبيّنةً أن "قيمة العقد بلغت أكثر من أربعة عشر مليار دينارٍ".

وأضافت إنَّ "محكمة جنح الحلة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان، وحكمت عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ".

وسبق وأن أعلنت هيئة النزاهة عن صدور أوامر قبضٍ وتحرٍّ ومنع سفر بحق المُدان، عن تهم مخالفاتٍ بتجهيز موادّ وأعمدةٍ وعلاماتٍ مروريةٍ ضمن مشاريع إعمار بلديَّات المحافظة، وقيامه بتوزيع قطع أراضٍ خلافاً للقانون، ومخالفات في منح فرصةٍ استثماريَّةٍ في المحافظة.

كما أصدرت محكمة جنايات محافظة بابل في آذار/مارس الماضي حكماً غيابيا بالسجن 7 سنوات، بحق العبادي، عقب إدانته بتهمة التزوير.

وأدين العبادي بتزوير وثائق ثبوتية تتعلق بمحل (مكان) ولادته من أجل الحصول على منصب محافظ بابل.

وأقيل العبادي من منصبه في تشرين الأول/أكتوبر 2019 على خلفية اتهامه بالتزوير.