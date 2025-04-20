غوتيريش يؤكد حضوره لقمة بغداد

شفق نيوز/ أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأحد، حضوره في القمة العربية التي ستستضيفها بغداد الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وكيل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون الدعم العملياتي أتول كهاري، الذي نقل إليه تحيات الأمين العام وتأكيد حضوره في القمة العربية المقررة في بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد اللقاء، التباحث في سير التحضيرات والترتيبات لإنهاء عمل بعثة يونامي في العراق، المقرر إتمامه في شهر آب من العام المقبل.

وأكد السوداني، اهتمام العراق الكبير بالتعاون مع الأمم المتحدة، معرباً عن تقديره لكل ما قدمته من مساعدة للعراق والشعب العراقي منذ انتخابات عام 2005 ولغاية اليوم.

كما أشاد رئيس الوزراء، بالتنسيق الشفاف والسلس في عملية إنهاء بعثة يونامي، الذي يمثل بداية لفصل جديد من التعاون في مختلف القطاعات والمجالات والبرامج مع المنظمة الدولية.