غوتيريش يلبي دعوة العراق لحضور "قمة بغداد"

شفق نيوز/ أكد ممثل العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك عباس كاظم عبيد، يوم الأربعاء، أن الأمينَ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل دعوة العراق الرسمية للمشاركة في القمة العربية المرتقبة في بغداد خلال شهر ايار مايو المقبل.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "خلال لقاء جمعهما، قدّم ممثل العراق الرسالة الرسمية الموجهة من رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، إلى الأمين العام، والتي تتضمن دعوته لحضور ومشاركة أعمال القمة العربية المقبلة المزمع عقدها في العاصمة بغداد بتاريخ 17 أيار/مايو 2025".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء أيضاً بحث أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة في ظل المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، إلى جانب أولويات وشواغل مجموعة الـ77 والصين، التي يترأسها العراق حالياً، ولا سيما في مجالات تمويل التنمية، وتغير المناخ، والتنمية المستدامة".

وأكد ممثل العراق حرص المجموعة، على "تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، لتحقيق الأهداف المشتركة وفقاً لمبدأ المسؤولية الجماعية"، كما تناول اللقاء "آفاق التعاون بين العراق والأمم المتحدة في مرحلة ما بعد إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، مثمّناً الجهود التي بذلتها البعثة خلال العقدين الماضيين".

وأشار إلى أن "التدابير والتسهيلات التي وفّرتها المؤسسات الحكومية العراقية المعنية لإنهاء مهام البعثة بشكل مسؤول بحلول نهاية العام الجاري".

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن "تقديره لتوجيه الدعوة له لحضور القمة العربية في بغداد"، مؤكداً مشاركته في أعمالها"، كما أشار إلى أن "إنهاء مهام بعثة يونامي يُعد مؤشراً على التقدم الكبير والنجاحات التي حققها العراق في مختلف المجالات"، على حد ما جاء في البيان.