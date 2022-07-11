غوتيريش يعين نائباً لبلاسخارت في العراق: يتكلم اللغة العربية

شفق نيوز / أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، تعيين كلاوديو كوردوني، الإيطالي الجنسية، نائباً جديداً للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية لممثلة الأمين العام الخاصة في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وخلف كوردوني، في المنصب إنغيبيورغ سولرون غيشلادوتير، الأيسلندية الجنسية، والتي أنهت مهام عملها مؤخراً.

ويأتي كوردوني، إلى المنصب محملاً بما يزيد عن (35) عاماً من الخبرة في العلاقات الدولية وحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني، ويشمل ذلك تجربته كمدير لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في لبنان، حيث شغل هذا المنصب منذ عام 2017.

وخلال هذه المدة شغل ايضاً ولفترة وجيزة وظيفة المنسق المقيم ومنسق للشؤون الإنسانية في لبنان بصفة مؤقتة. وقبل ذلك (بين عامي 2013-2017) عمل مديراً لشعبة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فضلاً عن كونه ممثلاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في ذلك البلد.

وسبق ذلك أن عمل كوردوني، لدى المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ) وقضى ما يزيد على (25) عاماً من العمل مع منظمة العفو الدولية بصفات متعددة، بما فيها منصب أمين عام مؤقت لمدة ستة أشهر في عام 2010.

وشغل أيضاً بين عامي (1997-1998) منصب مدير مكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك.

ويحمل كوردوني، شهادة في القانون من جامعة سابيينزا في روما، وحاصل على شهادة ماجستير آداب في الدراسات العربية من جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة، ويتحدث اللغات الإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والعربية.