غوتيريش يشيد بشجاعة العراق: البلد اليوم مختلف وينعم بالأمان

شفق نيوز- بغداد

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم السبت، بشجاعة العراق في عزيمته بالتغلب على الإرهاب، فيما أشار إلى أن البلد اليوم ينعم بأمن وأمان.

وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني: "شهدنا شجاعة العراق وثباته واصراره في التغلب على الإرهاب، مؤكداً أن هدف البعثة الأممية كان يندرج ضمن "دعم العراق وحكومته، في مواجهة التحديات".

وأضاف أن "العراق اليوم مختلف عن السابق، وينعم بأمن وأمان، وبات دولة طبيعية، وعلى العالم أجمع أن يفهم ذلك"، مشيراً إلى تقدير الأمم المتحدة "التزام العراق بإعادة مواطنيه من مخيم الهول في سوريا".