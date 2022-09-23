غوتيريش يشيد بالكاظمي ويدعم مبادرة الحوار بين القوى السياسية

شفق نيوز / أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة، بدور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في الحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الكاظمي وغوتيريش، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية المنعقد في نيويورك، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد غوتيريش، بحسب البيان، دعم "مبادرة الكاظمي في الحوار الوطني بين القوى السياسية، والسعي إلى تحقيق الانفراج السياسي"، مشيراً إلى رفضه "الاعتداءات التي تمس سيادة العراق، ودعم وحدة العراق، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية".

بدوره، عبّر الكاظمي، عن شكره لجهود بعثة الأمم المتحدة في مساعدة العراق، بإقامة انتخابات شفافة ونزيهة، مشيداً بدور الأمم المتحدة وبرامجها الإنمائية لـ"تعزيز القدرات المحلية، وفي تأهيل المتضررين من الإرهاب، ومشاريعها في مجالي البيئة والتنمية المستدامة".

وبحث اللقاء أيضاً، الأوضاع في العراق، وجهود الحكومة في تخفيف حدّة الخلافات السياسية، عبر تبنيها مبادرة الحوار الوطني بين القوى السياسية، وتطرق أيضاً إلى الوضع في مخيمات النزوح، وجهود الحكومة في غلق العدد الأكبر منها، وإعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

وشهد اللقاء، مناقشة ملف التعليم في العراق، وحرص الحكومة على الارتقاء به، وتطوير البنى التحتية عبر شروعها بتشييد 1000 مدرسة في عموم العراق كمرحلة أولى.

وتناول لقاء الكاظمي وغوتيريش، كذلك، ملف الجفاف وتأثيراته الكبيرة على العراق، والتأكيد على أهمية مساعدة العراق في هذا الملف الذي يرتبط بحياة المواطنين واقتصاديات البلد.

وخلص غوتيريش، إلى التشديد على ضرورة "معالجة مشكلة الجفاف التي يعاني منها العراق، بسبب ما تقوم به بعض الدول المتشاطئة من تغيير مسارات الأنهر".