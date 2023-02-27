غوتيريش يزور بغداد وكوردستان نهاية الاسبوع الحالي

شفق نيوز/ من المقرر أن يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى العاصمة العراقية بغداد، نهاية الاسبوع الحالي، وفق ما ذكره مصدر حكومي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن غوتيريش سيصل يوم الأربعاء المقبل الى العاصمة العراقية بغداد، وسيعقد خلال الزيارة اجتماعات مع الرئاسات الثلاثة وعدد من القيادات السياسية.

وبين المصدر، أن الأمين العام للأمم المتحدة سيتوجه يوم الخميس المقبل من بغداد الى إقليم كوردستان لعقد اجتماعات مع المسؤولين والقيادات الكوردية في أربيل.