غوتيريش يحث الحكومة الجديدة على الوفاء بمطالب شعب العراق

شفق نيوز/ رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الجمعة بتشكيل حكومة جديدة في العراق بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني

جاء ذلك في بيان منسوب الى ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام.

وقال دوجاريك، إن غوتيريش يحيط علما بتعيين النساء في ثلاث مناصب وزارية من أصل 21 وزارة تم شغلها في 27 تشرين الأول/أكتوبر، مضيفا أن الأمين العام يأمل أن يتم شغل المنصبين المتبقيين في مجلس الوزراء على وجه السرعة.

وحث الأمين العام الحكومة الجديدة على الوفاء بمطالب شعب العراق التي طال أمدها بالإصلاح والمساءلة ومستقبل أفضل.

يؤكد الأمين العام من جديد أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة التزاما تاما بدعم العراق حكومة وشعبا، وفقا للبيان.