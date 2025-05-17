غوتيريش: أكدنا على الحكومة السورية أن تعمل مع الكورد

شفق نيوز/ جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم السبت، تشديده على ضرورة أن تعمل الإدارة السورية الجديدة في دمشق، مع المكون الكوردي هناك.

وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، على هامش القمة العربية، إن "هناك أغلبية كوردية في سوريا، وهم جزء من الشعب السوري"، مردفاً: "في السنوات السابقة عندما كنت أتحدث مع الحكومة السورية، شددت على ضرورة العمل مع الكورد كمواطنون سوريين".

وأضاف: "كان هناك 2 مليون اللاجئ عراقي في سوريا وتمت استضافتهم، ومؤلم ألّا يتم التعامل مع اللاجئين السوريين بنفس الطريقة"، لافتاً إلى أن "جميع المجتمعات داخل سوريا يجب أن تكون منخرطه في البلاد، وإزالة العقوبات عن سوريا تمهد الطريق لتكون هناك تطورات إيجابية على مختلف الصعد".