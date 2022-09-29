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غوتيريش "قلق" من القصف الإيراني: يجب احترام سيادة العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-09-29T05:50:40+0000
غوتيريش "قلق" من القصف الإيراني: يجب احترام سيادة العراق

شفق نيوز/ دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، إلى إيقاف التصعيد في إقليم كوردستان واحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان، إن "غوتيريش يتابع بقلق ما تردد عن قصف في إقليم كوردستان، بما في ذلك المناطق المدنية".

ودعا غوتيريش خلال البيان إلى "وقف فوري للتصعيد، وحث على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، ومبدأ علاقات حسن الجوار".

وأمس الاربعاء، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، السلطات الإيرانية إلى ايقاف القصف الذي يستهدف إقليم كوردستان.

وقالت البعثة في بيان، إن العراق يرفض، بما في ذلك إقليم كوردستان، فكرة أنه يمكن معاملته على أنه "الفناء الخلفي" للمنطقة حيث ينتهك سيادته الجوار بشكل روتيني ومن دون عقاب.

وأضاف البيان أن دبلوماسية الصواريخ عمل طائش له عواقب وخيمة. ويجب أن تتوقف هذه الهجمات على الفور.

في غضون ذلك أعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة أحمدالصحاف، إستدعاء السفير الايراني في بغداد بشكل عاجل، لتسلميه مذكرة إحتجاج شديدة اللهجة جرّاء عمليات القصف المستمرة.

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