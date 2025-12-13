غوتيريش في بغداد للمشاركة بإنهاء مهمة "يونامي"

شفق نيوز- بغداد

من المقرر أن يصل الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، يوم السبت، إلى العاصمة بغداد، للمشاركة في مراسم الإعلان الرسمي لانتهاء أعمال ولاية بعثة الأمم المتحدة في العراق (اليونامي).

وقبل ذلك، قال رئيس البعثة الأممية في العراق، محمد الحسان، إن بعثة الأمم المتحدة في العراق جاءت بناءً على طلب الحكومة العراقية، كما تم إنهاء عملها أيضًا بطلب عراقي.

وأضاف الحسان، أن "العراقيين باتوا اليوم قادرين على التوجه إلى صناديق الاقتراع بحرية ودون ضغوط".

وتأسست "يونامي" عام 2003 بقرار من مجلس الأمن، وتقرر إنهاء ولايتها رسميا في 31 كانون الأول 2025، بعد تمديد أخير وبناء على طلب الحكومة العراقية.