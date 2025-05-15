غوتيريش في بغداد لحضور القمة العربية

شفق نيوز/ وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ34 التي ستنعقد بعد غد السبت.

وأنهت العاصمة العراقية بغداد، جميع الاستعدادات لاستضافة القمة العربية يوم السبت المقبل الموافق 17 أيار/مايو 2025، وذلك في إطار جهود العراق لتعزيز حضوره الدبلوماسي الإقليمي، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية.

وتناول اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي عقد بوقت سابق من اليوم، في العاصمة بغداد، مجموعة من الموضوعات التي سيتم طرحها في القمة العربية المقررة السبت المقبل.

واقترح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال الاجتماع، تشكيل لجنة وزارية عربية عليا مفتوحة العضوية لتقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف وإنهاء الخلافات.

وأكد حسين على تغليب لغة الحوار لحفظ أمن المنطقة العربية، مرحباً بجهود سلطنة عمان بالتوصل لاتفاق سلام في اليمن، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية تبقى قضيتنا المركزية، ونجدد دعمنا للشعب الفلسطيني بتحرير أرضه وإقامة دولته وعاصمتها القدس.

كما أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون السياسية فرهاد علاء الدين، اليوم الخميس، أهمية القمة العربية المنعقدة في بغداد، معتبراً إياها محطة محورية في مسار استعادة العراق لدوره الفاعل في محيطه العربي، كما كشف عن مقترح لتشكيل "غرفة تنسيق أمني" عربية.