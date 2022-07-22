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غوتيريس يدعو لإجراء تحقيق "سريع وشامل" بالقصف المدفعي "المميت" لزاخو

Category: سیاسة

Date: 2022-07-22T07:30:27+0000
غوتيريس يدعو لإجراء تحقيق "سريع وشامل" بالقصف المدفعي "المميت" لزاخو

شفق نيوز/ ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بالقصف المدفعي "المميت" الذي استهدف منتجعاً سياحياً في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة بإقليم كوردستان وأسفر عن سقوط العشرات من السيّاح بين ضحية وجريح.

ودعا غوتيريس في بيان، إلى إجراء تحقيق سريع وشامل في الحادث لتحديد الملابسات المحيطة بالهجوم وضمان مساءلة مرتكبي الهجوم.

وظهر أول أمس الأربعاء قصفت مدفعية الجيش التركي، مصيف "برخ" في قضاء زاخو التابعة لمحافظة دهوك، وأسفر عن سقوط تسع ضحايا من السياح العراقيين وإصابة عدد آخر بجراح بينهم نساء وأطفال.

وعلى إثر ذلك، سلمت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، السفير التركي في بغداد علي رضا غوناي، مُذكرة احتجاج، على خلفية القصف التركي.

وجرت مراسم رسمية في وقت سابق من صباح أمس الخميس، بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لاستقبال وتوديع جثامين ضحايا القصف الذي استهدف منتجعا سياحيا في إدارة منطقة زاخو المستقلة.

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