غوتيرش: مواجهة التحديات في العراق تتطلب دعماً إقليمياً ودولياً وأتطلع للقاء القيادات الكوردية

شفق نيوز/ قال الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأربعاء، إن مواجهة التحديات في العراق تتطلب دعماً إقليمياً ودولياً، مؤكدا تطلعه للقاء القيادات الكوردية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وأوضح غوتيريش في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "زيارتي للعراق تعد زيارة تضامن وأمل بمستقبل العراق، وندعم جهود حكومة السوداني في ملف مكافحة الفساد".

وأضاف ان "هناك أملاً بالتقدم في العراق في ظل وجود الحكومة الجديدة"، مشيراً الى ان "مواجهة التحديات في العراق تتطلب دعماً إقليمياً ودولياً".

وقال الأمين العام للامم المتحدة، "سأزور اربيل وأتطلع للقاء القيادات الكوردية"، داعياً حكومة إقليم كوردستان إلى "الحوار في مسألة الموازنة العامة مع الحكومة الاتحادية".

وشدد غوتيريش على "ضرورة التنفيذ السريع والكامل لاتفاق سنجار خاصة بعد تحسين الوضع الأمني".