إغلاق الأجواء يعطل انعقاد مجلس وزراء الإعلام العرب في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، يوم السبت، عن تأجيل الاجتماعات المقررة لمجلس وزراء الإعلام العربي واللجنة التنفيذية واللجنة الدائمة للإعلام العربي، والتي كان من المقرر انعقادها في العاصمة بغداد للمدة من 16 إلى 18 حزيران 2025.

وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة، وردت الى وكالة شفق نيوز، ، إن قرار التأجيل جاء بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، نتيجة للظروف الإقليمية الطارئة التي أثرت على الحركة الجوية، مما أدى إلى تعذر وصول عدد من الوفود المشاركة في الاجتماعات بشكلٍ كامل.

وأضافت، الهيئة، أن كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لتنظيم هذه الاجتماعات قد اكتملت، مشيرا إلى أنها بذلت جهودًا كبيرة لإنجاح هذا الحدث العربي وفق أعلى المعايير، إلا أن القرار اتُخذ حرصًا على ضمان مشاركة عربية شاملة وفاعلة.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تحديد الموعد الجديد للاجتماعات بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الأيام القادمة.

وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم السبت، عن تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.

ويشهد الشرق الأوسط منذ فجر أمس الجمعة (13 حزيران 2025)، تصعيداً غير مسبوق، بعدما شنت إسرائيل هجمات جوية وصاروخية موسعة ضد أهداف في إيران، ردّت عليها طهران بإطلاق مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة نحو إسرائيل.