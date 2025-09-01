غرامة مالية "ثقيلة" على مرشحين للانتخابات العراقية (وثائق)

شفق نيوز- بغداد

قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فرض غرامة مالية على مرشحين لمخالفتهما نظم الحملات الانتخابية.

وبحسب ما ورد في القرار الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تم "فرض غرامة 5 ملايين دينار عراقي على المرشح (علي انهير) عن (ائتلاف الإعمار والتنمية) في بغداد لمخالفته المادة 2/ ثانياً من نظم الحملات الانتخابية، وفي حال عدم ازالتها سيتم مضاعفة الغرامة".

وفي القرار الآخر نص على "فرض غرامة مليوني دينار عراقي على المرشح (أسامة علي الجبوري) عن (تحالف خدمات) في النجف لمخالفته المادة 2/ ثانياً من نظم الحملات الانتخابية، وفي حال عدم ازالتها سيتم مضاعفة الغرامة".

وكانت مفوضية الانتخابات، أصدرت في وقت سابق من اليوم، قوائم جديدة تضمنت آخر تحديثات الاستبعاد وقبول الترشيح للسباق الانتخابي المقبل.

ووفقاً للقوائم التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن المفوضية قررت استبعاد 53 مرشحاً جديداً على خلفية عدم توافر حسن السيرة والسلوك، كما منصوص عليها قانون الانتخابات الساري، فضلاً عن شمولهم بهيئة المساءلة والعدالة.

كما قررت المفوضية إعادة ترشيح 27 شخصاً لعدم مخالفتهم أحكام قانون الانتخابات، على حد قولهم.

وكان مجلس الوزراء العراقي حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص.

ويحق لحوالي 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات.