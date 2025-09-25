غرامات بحق مرشحين وتحالفات سياسية.. من بينهم السوداني والمالكي و المندلاوي

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، اليوم الخميس، فرض غرامات على 24 مرشحاً و6 تحالفات سياسية على خلفية مخالفات لنظام الحملات الانتخابية.

وأظهرت وثائق للمفوضية، حصلت عليها شفق نيوز، أن مجلس المفوضين قرر فرض غرامات مالية قدرها 2 مليون دينار بحق 23 مرشحاً للانتخابات، و6 أحزاب وتحالفات سياسية، لمخالفة نظام الحملات الانتخابية.

كما أظهرت وثيقة أخرى أن المجلس فرض غرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار على مرشح آخر لبدء الحملة الانتخابية قبل موعدها، وفقاً لما جاء في الوثيقة.

وشملت الغرامات ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يتزعمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، فضلاً عن تحالف الأساس برئاسة محسن المندلاوي، ومرشحين آخرين.

وكان مجلس الوزراء العراقي حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص.

ويحق لحوالي 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات.