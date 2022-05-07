غداً يجتمعون.. مستقلون: من الصعب المستصعب تشكيل كتلة نيابية قوامها 40 نائباً

شفق نيوز/ يعقد جمع من النواب المستقلين غداً الأحد، اجتماعاً نيابياً خاصاً بمناقشة المبادرات التي طرحت من قبل طرفي الصراع الشيعي، الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية، لتحديد بوصلتهم التي ستحدد بدورها خطواتهم اللاحقة مرفقة ببعض المطالب التي من شأنها أن تحقق التغيير المنشود في مجمل العملية السياسية.

وقال النائب المستقل عدنان الجابري، لوكالة شفق نيوز، ان "اغلب النواب المستقلين سيعقدون غدا اجتماعاً للمداولة فيما بينهم حول المبادرتين الأخيرتين اللتين طرحتا من قبل قوى الاطار التنسيقي ومقتدى الصدر".

ولفت إلى أن "اغلب النواب المستقلين يميلون للذهاب صوب المعارضة، فيما يرى اخرون ان التصدي للمشهد السياسي وتشكيل حكومة وطنية مستقلة تلبي طموح الشارع، لكن وفق مطالب قد لا تروق لأصحاب المبادرة".

واضاف "نسعى لاصلاح شامل لجميع الرئاسات بما فيها رئاسة البرلمان، الى جانب سحب مرشحي رئاسة الجمهورية، وبخلافه اي اصلاح يكون جزئياً لن نذهب معه"، معرباً عن أمله بأن "يناقش اجتماع غداً كل التفاصيل ومقترحات الحلول للخروج من الانغلاق السياسي".

واستدرك الجابري "لابد للمستقلين من تحمل المسؤولية وذلك بالخروج بورقة عمل او مبادرة تقدم لجميع القوى والكتل السياسية والتي نأمل ان تحل التأزم السياسي"، مضيفا ان "الاجتماع المرتقب حتما سيخرج بجملة من التوصيات التي سيعلن عنها لاحقا".

واكد انه "ليس من السهولة بمكان لملمة المستقلين وتوحيد رؤاهم في توجههم على اعتبار ان لكل منهم رأيه الخاص او موقفه، علما ان بعض النواب سبق ان حددوا مواقفهم باعتبارهم حضروا جلسات انتخاب لرئيس الجمهورية غير مكتملة النصاب ومجموعهم لا يتجاوز 25 نائبا، تسعة من حركة امتداد، ومثلهم من الجيل الجديد، وأربعة مستقلين، واثنان من حركة تصميم".

وتابع "بمعنى ان المستقلين الاخرين والذين يزيد عددهم عن 17 نائباً هم من يؤيدون التغيير الشامل وتصحيح مسار العملية السياسية بالمجمل وليس فقط الكابينة الوزارية، وايضا يبحثون ويرغبون بتحديد مساحة الصلاحيات رئيس مجلس الوزراء الذي سيكلف بتشكيل الحكومة واختيار وزارته وفق معايير محددة".

ولفت الجابري الى ان "مطالب تصحيح مسار العملية السياسية الشامل يدعمه بعض من نواب تحالف العراق المستقل واشراقة كانون فضلا عن بعض المستقلين واخرين".

واشار الى ان "تحقيق مطلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وفق مبادرته الاخيرة بتشكيل كتلة نيابية من المستقلين لا تقل عن 40 نائبا تعد من الصعب المستصعب".

وكان النائب المستقل حسن الخفاجي، كشف لوكالة شفق نيوز في وقت سابق عن اجتماع سيعقده النواب المستقلون لبحث مبادرتيّ الإطار التنسيقي والتيار الصدري والخروج بحل لإنهاء الانسداد السياسي.

واضاف ان "الاجتماع النيابي سيناقش فقرات المبادرات المطروحة وبالاستعانة بخبرات بعض المستشارين، وحتما سنخرج بمخرجات قد تسهم بتحديد وجهتنا القادمة سواء المضي مع مبادرة زعيم التيار الصدري او مع مبادرة الاطار التنسيقي".

واشار الخفاجي الى انه "بعد تحليل المبادرتين بما فيها النقاط المشتركة او المشتركات بين المبادرتين".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد طرح في وقت سابق اليوم مبادرة تدعو النواب المستقلين الى تشكيل تكتل مستقل يتولى تشكيل الحكومة بعيد عن الاطار التنسيقي.

يذكر ان الاطار التنسيقي طرح الاسبوع الماضي مبادرة تضمنت بعض الاشتراطات للدخول في تحالفات جديدة لتشكيل الحكومة.