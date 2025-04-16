غداً.. وفد من الخارجية التركية يصل بغداد لبحث هذه الملفات

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الأربعاء، بأن وفداً من الخارجية التركية سيزور العراق غداً الخميس لبحث جملة من الملفات المشتركة.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية، لوكالة "الأناضول"، أن العاصمة العراقية بغداد، تستضيف غداً الخميس، الاجتماع التحضيري الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية العراقية، وسيترأس الجانب التركي، نائب وزير الخارجية، نوح يلماز، ونظيره من الجانب العراقي، محمد حسين بحر العلوم.

وأضافت المصادر للوكالة، أن الاجتماع سيؤكد على الإرادة المشتركة لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام على أجندة إيجابية وفي إطار مؤسساتي، ومناقشة عمليات الموافقة وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان، إلى العراق (لم يعلن عن موعدها)، فضلا عن المرحلة التي وصلت إليها الآليات المشتركة التي أنشئت والمخطط إنشاؤها.

ومن المنتظر أن يؤكد الجانب التركي على الأهمية التي توليها أنقرة للحفاظ على أجواء الاستقرار والأمن في العراق، ودعم جهود حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لمنع العدوان الإسرائيلي في المنطقة، وعدم تأثير التطورات في سوريا سلبا على العراق.

ومن المنتظر أن يجري يلماز، خلال الزيارة اتصالات رفيعة المستوى في بغداد وأربيل.​​​​​​​