غدا.. نائب يستبعد انتخاب رئيس الجمهورية من جولة الانتخاب الأولى

شفق نيوز- بغداد

استبعد النائب عن كتلة العدل الكوردستانية احمد الحاج، يوم الاثنين، انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة يوم الغد من الجولة الأولى بسبب عدد المرشحين للمنصب، مبيناً أن الجولة الثانية ستكون المنافسة فيها بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني.

وقال الحاج لوكالة شفق نيوز إن "مجلس النواب حدد يوم غد الثلاثاء موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية العراق، ولكن حسب قناعتي أن الجولة الأولى لا يستطيع أحد المرشحين البالغ عددهم 19 شخصاً الحصول على الأصوات الكافية من أعضاء البرلمان".

وبين أن "الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية سيبقى مرشح حزب الديمقراطي الكوردستاني، ومرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني، وفي ذلك الحين يمكن اللجوء إلى الثلث المعطل، إذا لم يحصل أحد المرشحين على أعلى الأصوات الكافية التي تؤهله للفوز".

ولفت الحاج إلى أن "يوم الثلاثاء الموعد النهائي حسب المدة المحددة دستوريا لانتخاب رئيس الجمهورية ولا يمكن تأجيل جلسة الانتخاب إلى يوم آخر".

وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، قد نشرت مساء أمس الأحد، جدول الجلسة الثامنة المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 كانون الثاني/ يناير الجاري، وتتضمن فقرة واحدة "انتخاب رئيس الجمهورية"، وتبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، حدد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، يوم الثلاثاء المقبل موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد للعراق.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، أعلنت منتصف الشهر الجاري، أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية للترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح للمنصب رقم (8) لسنة 2012، وبلغ عددهم 15 مرشحاً.

ولاحقاً، بتت المحكمة الاتحادية بطعون المرشحين للمنصب، وأعادت 4 أسماء كمرشحين للمنصب، ليبلغ العدد النهائي 19 مرشحاً.