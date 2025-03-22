غداً.. مجلس ديالى يستجوب رئيسه تمهيداً لإقالته

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في محافظة ديالى، مساء السبت، أن مجلس المحافظة يتجه لعقد جلسة يوم غد، لاستجواب رئيسه عمر الكروي، تمهيداً لإقالته من منصبه.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس ديالى يعقد يوم غد الأحد في ساعة 1 ظهراً جلسة لاستجواب رئيسه تمهيداً للإقالة".

وكان رئيس مجلس محافظة ديالى، عمر الكروي، أكد في 13 مارس/ آذار الجاري، امتلاكه أدلة قانونية تثبت سلامة موقفه من الاتهامات الموجهة إليه في طلب الاستجواب المقدم من قبل عضو المجلس جدعان العتبي، مشددًا على أنه لن يرضخ لأي ضغوط تهدف إلى إقالته بسبب رفضه للفساد والصفقات المشبوهة، على حد تعبيره.

وبحسب وثائق حصلت عليها الوكالة، فإن هناك حملة من قبل بعض أعضاء مجلس ديالى لاستجواب رئيس المجلس، عمر الكروي، في محاولة لإعفائه من منصبه، وسط تصاعد حدة الخلافات السياسية داخل المجلس.

وبدأ أعضاء مجلس المحافظة في 11 مارس/آذار الجاري، بجمع تواقيع لاستجواب رئيس المجلس، وقد تم تقديم طلب رسمي يتضمن الأسئلة التي سيتم طرحها في جلسة الاستجواب، مع تحديد فترة زمنية للإجابة عليها.

وتعاني محافظة ديالى من خلافات سياسية حادة، تسببت في شل جلسات مجلس المحافظة منذ أكثر من شهرين.