غداً.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة خاصة بأوضاع العراق

شفق نيوز/ يعقد مجلس الأمن الدولي، غداً الجمعة، جلسة خاصة بشأن الوضع في العراق، والاطلاع على آخر المستجدات في البلاد.

وبحسب تدوينة لبعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" على منصة إكس، فإن الجلسة ستعقد في الساعة (6:00 مساءً بتوقيت بغداد)، ومن المتوقع أن يقدم الممثل الأممي الخاص، محمد الحسّان، إحاطة في الجلسة بشأن التطورات في العراق وبشأن يونامي".

وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تموز 2024، محمد الحسّان من سلطنة عُمان ممثلاً خاصاً جديداً له في العراق ورئيساً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بديلاً لجينين بلاسخارت.