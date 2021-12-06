سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

غداً في الحنانة.. الإطار يتحدث عن لجان مشتركة وقيادي في التيار: الأمر مرتبط بنتائج الاجتماع

Category: سیاسة

Date: 2021-12-06T11:07:40+0000
غداً في الحنانة.. الإطار يتحدث عن لجان مشتركة وقيادي في التيار: الأمر مرتبط بنتائج الاجتماع

شفق نيوز/ كشف الاطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، اليوم الاثنين، عن هدف اجتماع قادة الإطار مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم غد الثلاثاء، فيما ربط قيادي في التيار الصدري تشكيل هذه اللجان بنتائج الاجتماع مع الصدر.

وقال فلاح الخفاجي، القيادي في ائتلاف النصر، احد قوى الإطار التنسيقي، لوكالة شفق نيوز، ان "اجتماع يوم غد الثلاثاء في الحنانة بين قادة الاطار التنسيقي والصدر، سوف يشهد تشكيل لجان مشتركة بين الإطار والتيار الصدري".

وأضاف الخفاجي ان "اللجان المشتركة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، ستكون على أكثر من فرع، وكل فرع سيكون مخصص لقضية محددة، وهدف هذه اللجان الإسراع في حل كافة الخلافات والاختلافات على القضايا السياسية والانتخابية، كما هذه اللجان ستكون مسؤولة ايضا عن حوارات ومفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة".

بدوره؛ قال القيادي في التيار الصدري عصام حسين، لوكالة شفق نيوز؛ إن "اجتماع قادة الاطار التنسيقي مع الصدر في الحنانة، يأتي بهدف إقناع زعيم التيار الصدري بالتوافق معهم بشأن اختيار رئيس الوزراء المقبل وتشكيل الحكومة الجديدة".

واضاف حسين؛ أن "تشكيل لجان مشتركة بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي، سوف يعتمد على نتائج اجتماعات الصدر مع قادة الإطار".

related

الخلافات تعصف داخل الاطار التنسيقي: القوى الشيعية امام حلين لا ثالث لهما

Date: 2021-11-25 09:13:05
الخلافات تعصف داخل الاطار التنسيقي: القوى الشيعية امام حلين لا ثالث لهما

محمد رضا السيستاني يقود حراكاً لرأب الصدع الشيعي لاختيار رئيس وزراء بـ"التوافق"

Date: 2021-11-02 09:56:33
محمد رضا السيستاني يقود حراكاً لرأب الصدع الشيعي لاختيار رئيس وزراء بـ"التوافق"

مساء اليوم.. الإطار الشيعي يجتمع بمنزل الحكيم لمناقشة "خطاب الصدر"

Date: 2021-11-18 14:29:07
مساء اليوم.. الإطار الشيعي يجتمع بمنزل الحكيم لمناقشة "خطاب الصدر"

الصدر يتحدث عن "حرب أهلية" و"الايقاع بطرفين"

Date: 2019-10-30 19:29:25
الصدر يتحدث عن "حرب أهلية" و"الايقاع بطرفين"

بعد خطوة الصدر.. كتائب حزب الله تحل "سرايا الدفاع الشعبي" وتغلق مقراتها

Date: 2021-11-19 16:29:13
بعد خطوة الصدر.. كتائب حزب الله تحل "سرايا الدفاع الشعبي" وتغلق مقراتها

"الفصائل" تتفق على أمر يخص تصريحات المتحدث باسم مقتدى الصدر

Date: 2021-01-03 19:28:42
"الفصائل" تتفق على أمر يخص تصريحات المتحدث باسم مقتدى الصدر

وزير الصدر لأنصاره: من يحصل على "تعيين" عليه ان يوقع بالدم

Date: 2021-11-14 18:20:32
وزير الصدر لأنصاره: من يحصل على "تعيين" عليه ان يوقع بالدم

الحكيم يقدم طلباً "عاجلاً" للقاء السيستاني

Date: 2021-11-28 19:36:29
الحكيم يقدم طلباً "عاجلاً" للقاء السيستاني