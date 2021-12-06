غداً في الحنانة.. الإطار يتحدث عن لجان مشتركة وقيادي في التيار: الأمر مرتبط بنتائج الاجتماع

شفق نيوز/ كشف الاطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، اليوم الاثنين، عن هدف اجتماع قادة الإطار مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم غد الثلاثاء، فيما ربط قيادي في التيار الصدري تشكيل هذه اللجان بنتائج الاجتماع مع الصدر.

وقال فلاح الخفاجي، القيادي في ائتلاف النصر، احد قوى الإطار التنسيقي، لوكالة شفق نيوز، ان "اجتماع يوم غد الثلاثاء في الحنانة بين قادة الاطار التنسيقي والصدر، سوف يشهد تشكيل لجان مشتركة بين الإطار والتيار الصدري".

وأضاف الخفاجي ان "اللجان المشتركة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، ستكون على أكثر من فرع، وكل فرع سيكون مخصص لقضية محددة، وهدف هذه اللجان الإسراع في حل كافة الخلافات والاختلافات على القضايا السياسية والانتخابية، كما هذه اللجان ستكون مسؤولة ايضا عن حوارات ومفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة".

بدوره؛ قال القيادي في التيار الصدري عصام حسين، لوكالة شفق نيوز؛ إن "اجتماع قادة الاطار التنسيقي مع الصدر في الحنانة، يأتي بهدف إقناع زعيم التيار الصدري بالتوافق معهم بشأن اختيار رئيس الوزراء المقبل وتشكيل الحكومة الجديدة".

واضاف حسين؛ أن "تشكيل لجان مشتركة بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي، سوف يعتمد على نتائج اجتماعات الصدر مع قادة الإطار".