غداً.. "إدارة الدولة" يجتمع لبحث الأزمة المالية وتهديد الفصائل للسعودية

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر عراقي مطلع، عصر الثلاثاء، بأن "ائتلاف إدارة الدولة" الذي يجمع الكتل والأحزاب المشاركة في العملية السياسية بالعراق ومن مختلف المكونات، يعتزم عقد اجتماع بحضور الرئاسات الأربع يوم غد الأربعاء لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والإقليمية.

وبحسب المصدر الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الاجتماع سيركز على الأزمة المالية التي تشهدها البلاد والتي تسببت بعرقلة استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، جراء تعطل تصدير النفط عبر مضيق هرمز إلى الأسواق العالمية.

كما سيبحث الاجتماع وفق المصدر، الوضع الأمني خاصة بعد تعرض العراق لغارات مشتركة سعودية - أميركية في 29 تموز/ يوليو الماضي طالت مقرات الحشد الشعبي في عدد من المحافظات العراقية وأودت بحياة 20 عنصراً وجرحت 32 آخرين، مضيفاً أن الاجتماع سيناقش أيضاً تهديد الفصائل العراقية المسلحة بالرد على قصف السعودية.