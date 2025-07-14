غداً.. حكومة السوداني تتسلم "توصية نهائية" بشأن نفط ورواتب موظفي كوردستان

شفق نيوز- أربيل/ بغداد

أكد مصدر سياسي كوردي، يوم الاثنين، ان الحكومة الاتحادية ستتسلم غداً الثلاثاء، توصية من اللجنة الوزارية التي شكلتها الاسبوع الماضي، بشأن رواتب ومستحقات الموظفين في اقليم كوردستان، وتسليم نفط الإقليم إلى شركة "سومو".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الوزارية التي شكلتها بغداد في الأسبوع الماضي حول رواتب ومستحقات موظفي إقليم كوردستان ونفط الإقليم، ستقدم تقريرها في جلسة يوم غد الثلاثاء إلى مجلس الوزراء".

وأضاف أن "اللجنة ستقرأ تقريرها في جلسة مجلس الوزراء، وبناء على التقرير سيتم النظر بالمقترحات والحلول المقدمة للوصول إلى اتفاق وصيغة نهائية، لإطلاق رواتب موظفي الإقليم وتسليم نفط كوردستان إلى الشركة الوطنية سومو".

وفي الثامن من شهر تموز/ يوليو الجاري، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة وزارية لمناقشة ما ورد في قانون الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية العليا بشأن الالتزامات المالية بين بغداد وأربيل.

ووفقا لما اعلنته الحكومة، فإن اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية وزراء، الإعمار والإسكان، والتعليم العالي، والعدل، والصحة.