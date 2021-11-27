غداً.. جميع نتائج الانتخابات على طاولة القضاء العراقي

شفق نيوز/ كشفت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق، اليوم السبت، عن ارسالها جميع نتائج المحطات بعد اعادة عمليات العد وافرز إلى القضاء العراقي غداً.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية ترسل يوم غد الاحد جميع نتائج المحطات والمحاضر والطعون إلى الهيئة القضائية".

وأضاف أن "الهيئة القضائية ستنظر بما ارسل من قبل المفوضية، وتحتاج إلى وقت غير محدد حسب نظرها بالنتائج والمحاضر المرسلة من قبل المفوضية"، مشيراً إلى أن الاخيرة "ستعلن النتائج النهائية للانتخابات بعد إنتهاء الهيئة القضائية من النظر بجميع النتائج والطعون".

والخميس الماضي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، انهاء جميع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي، بناء على طلب لقوى معترضة على النتائج الأولية.

ويعتصم العشرات من انصار الاحزاب الخاسرة بالانتخابات العامة التي جرت في العاشر من تشرين الاول الماضي، عند بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، للمطالبة باعادة العد والفرز اليدوي، أو اعادة الانتخابات ، متهمين المفوضية والمراقبين الدوليين بسرقة اصواتهم.