غدا.. الإطار التنسيقي يناقش حملة مكافحة الفساد وتفكيك الفصائل

شفق نيوز- بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي عامر الفايز، يوم الأحد، أن الإطار سيتناقش خلال اجتماع يوم غد الاثنين، ملف مكافحة الفساد وأجندة زيارة رئيس الحكومة لواشنطن، فيما أشار مصدر إلى أن ملف تفكيك الفصائل المسلحة سيكون ضمن محاور اجتماع الإطار.

وقال الفايز، وهو رئيس كتلة تصميم، لوكالة شفق نيوز، إن "زعامات الاطار التنسيقي ستعقد يوم غد الاثنين اجتماعها الدوري لمناقشة اهم المستجدات في المشهد السياسي، ولاسيما ما يتعلق بملف مكافحة الفساد الى جانب تفاصيل زيارة رئيس الحكومة علي الزيدي الى واشنطن وما سيطرحه هناك وجدول اعماله".

وأضاف أن "الاجتماع سيناقش أيضا استكمال الكابينة الحكومية، التي يمكن أن تستكمل بعد عودة الزيدي من واشنطن".

إلى ذلك، اكد مصدر مطلع أن "من الملفات الاخرى التي سيتم مناقشتها باجتماع الاطار، هو تسريع اجراءات تفكيك سلاح الفصائل والاجراءات الادارية الخاصة بتأكيد ارتباطها الرسمي بالمؤسسة الحكومية، وخاصة الفصائل التي أبدت رغبتها باندماجها ضمن هيئة الحشد الشعبي أو الوزارات الأمنية والعسكرية".

وشهد العراق، الأحد الماضي، واحدة من أوسع حملات ملاحقة المتهمين بالفساد منذ سنوات، بعدما نفذت قوات أمنية عمليات دهم واعتقال طالت نواباً ومسؤولين وسياسيين ورجال أعمال في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.

وكشف مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، أن الحملة التي أطلقتها السلطات العراقية لمكافحة الفساد واسترداد المال العام، تستهدف في مرحلتها الأولى ملاحقة أكثر من 200 شخصية، بينهم مسؤولون كبار وسياسيون ووكلاء سابقون وحاليون وأصحاب شركات، في إطار تحريك ملفات تتعلق بتضخم الثروات والكسب غير المشروع.

ومن جانب آخر، يستعد الزيدي إلى زيارة واشنطن، بناء على دعوة رسمية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك بعد بدء الحكومة بعملية حصر السلاح بيد الدولة، وإعلان العديد من الفصائل تسليم سلاحها واندمجها ضمن المؤسسة الحكومية.