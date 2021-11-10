غداً.. المفوضية تحيل جميع "الطعون" الى الهيئة القضائية للانتخابات

شفق نيوز/ كشف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، عن موعد احالة جميع الطعون بخصوص نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة الى الهيئة القضائية.

وقال مصدر مسؤول في المفوضية، لوكالة شفق نيوز، إن "مفوضية الانتخابات سوف ترسل يوم غد الخميس، جميع وآخِر الطعون التي لديها الى الهيئة القضائية لغرض حسمها"، مبيناً أن "ما يصدر من قرار عن الهيئة القضائية سيكون ملزماً لنا وللجهات المقدمة للطعون".

وأضاف أن "الهيئة القضائية، يمكن لها اصدار قرار بإعادة فتح بعض المحطات واعادة عمليات العد والفرز اليدوي"، مبيناً أن "هذا الأمر متروك لها".

وشدد المصدر، ضرورة "التزام الجميع بما سيصدر عن الهيئة"، موضحاً أن "امام الهيئة القضائية 10 أيام لحسم الطعون وتقديم القرار النهائي بخصوصها".