غداً.. المشهداني في طهران على رأس وفد نيابي

شفق نيوز/ من المقرر أن يتوجه رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، يوم غد الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية.

وأخبر مصدر نيابي، وكالة شفق نيوز، بأن "المشهداني سيتوجه بعد ظهر الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية استجابة لدعوة رسمية وجّهت إليه".

وأضاف المصدر، أن وفداً نيابياً سيرافق المشهداني في هذه الزيارة، التي ستشهد مناقشة عدد من الملفات المهمة المشتركة بين البلدين".

وكان السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، قد دعا يوم 17 تشرين الثاني 2024، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني إلى زيارة طهران، فيما وعد الأخير بتلبية الدعوة.

وشدد المشهداني، خلال استقباله آل صادق، على ضرورة التعاون البرلماني في الملفات المشتركة بين البلدين وتعزيز حسن الجوار بما يخدم مصلحة البلدين الجارين.