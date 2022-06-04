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غداً.. المالية النيابية تعقد اجتماعاً لمناقشة ملاحظات فنية وقانونية على قانون "مثير للجدل"

Category: سیاسة

Date: 2022-06-04T13:54:53+0000
غداً.. المالية النيابية تعقد اجتماعاً لمناقشة ملاحظات فنية وقانونية على قانون "مثير للجدل"

شفق نيوز/ أكد زعيم تحالف "عزم" النائب مثنى السامرائي، يوم السبت، أن اللجنة المالية النيابية ستعقد اجتماعاً غداً لمناقشة بنود وفقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وفق الملاحظات الفنية والقانونية التي سجلتها بعض القوى خلال قراءته ضمن الجلسات النيابية المخصصة له.

وقال السامرائي وهو عضو في اللجنة المالية، لوكالة شفق نيوز، ان "تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي مرتبط بمعالجة الملاحظات الفنية والقانونية التي شخصها المعنيون بمراجعة مثل هذه القوانين، لاسيما ان لجنتنا ستعقد صباح الغد (الأحد) اجتماعا موسعا لمناقشة فقرات وبنود القانون والملاحظات المؤشرة ازاءه".

وبخصوص مستقبل التحالفات وفق المهلة المحددة من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أوضح السامرائي "لدينا اتفاق سياسي رباعي مع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني والإطار التنسيقي الى جانب حركة بابليون بزعامة ريان الكلداني، ونحن ملتزمون بالاتفاق السياسي حتى تشكيل الحكومة وقد يستمر ذلك الاتفاق حيث نسعى جاهدين لإيجاد مقترحات حلول لإنهاء ازمة تشكيل الحكومة".

وكانت أطراف نيابية أكدت في تصريحات سابقة ان قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سيمرر في مجلس النواب لاتفاق أغلب القوى على أهميته كونه يتماشى ومتطلبات المرحلة الراهنة.

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