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غداً.. العامري والخزعلي والفياض باجتماع خاص مع مقتدى الصدر

Category: سیاسة

Date: 2021-12-28T13:13:33+0000
غداً.. العامري والخزعلي والفياض باجتماع خاص مع مقتدى الصدر

شفق نيوز/ كشف الإطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع يضم قياداته (هادي العامري، قيس الخزعلي، فالح الفياض)، مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف.

وقال القيادي في الإطار سعد السعدي، لوكالة شفق نيوز، إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وجه دعوة الى القيادات في الاطار التنسيقي، كل من هادي العامري، قيس الخزعلي، فالح الفياض)، لغرض عقد اجتماع بمنزل الصدر في الحنانة، يوم غد الأربعاء".

وبين السعدي ان "الاجتماع هو اكمال للاجتماع الأول الذي عقد في منزل العامري في العاصمة بغداد قبل أيام، وهذه الاجتماعات تهدف الى الوصول الى اتفاق حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

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