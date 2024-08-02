غدا.. السوداني يستقبل الكتلة الكوردية في مجلس كركوك لمناقشة تشكيل إدارة المحافظة

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع في محافظة كركوك، يوم الجمعة، أن من المقرر أن يعقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اجتماعاً مع اعضاء الكتل الكورية في مجلس محافظة كركوك ويناقش معهم مجموعة مواضيع بينها موضوع تشكيل ادارة المحافظة وتقاسم السلطة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الكتلة الكوردية المتمثلة بالاتحاد الوطني الكوردستاني واعضائه الخمسة، من المقرر أن يلتقوا رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في العاصمة بغداد يوم غد السبت وسوف يناقش معهم جملة مواضيع وأهمها حسم تشكيل ادارة محافظة كركوك وتسمية مرشح لمنصب المحافظة وكذلك رئيس للمجلس وتشكيل إدارة توافقية تشارك فيها جميع الكتل الفائزة".

وأكد المصدر أن "الاجتماع سيكون مهم لان الاتحاد الوطني هو أحد الأقطاب الرئيسية في عملية تشكيل ادارة محافظة كركوك كونه يطالب بمنصب المحافظ باعتباره الكتلة التي حازت أكبر عدد من المقاعد وتطالب بهذا المنصب".

ولفت المصدر إلى أن "الاجتماع سيناقش المقترحات المطروحة من قبل الكتل السياسية للوصول الى صيغة توافقية وعلان تشكيل ادارة كركوك على غرار الاتفاق السياسي الحاصل في محافظة ديالى لان محافظة كركوك هي الوحيدة التي لغاية الان لم تتشكل ادارة ولم يتم حسم مناصبها منذ إجراء الانتخابات".

وكان عضو مجلس محافظة كركوك أحمد رمزي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن المضي في تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات المحددة لها وخاصة بعد انفراج أزمة ديالى وإعلان تسمية رئيس لمجلسها محافظها.

وقال رمزي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة كركوك سوف تشهد انفراجة وتقارباً في وجهات النظر بين الكتل السياسية وأن الأضواء ستسلط على كركوك في الساعات والايام المقبلة، بعد التوصل الى صيغة توافقية في محافظة ديالى وانتخاب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة".

وأضاف، أن "الفترة المتبقية من أول جلسة عقدها مجلس محافظة كركوك في 11 تموز/ يوليو الماضي كافية للوصول إلى صيغة توافقية بين الكتل السياسية، والأمر قطع منه شوطاً كبيراً ونحن في مرحلة نهائية ونعمل على الوصول إلى حكومة توافقية مشتركة مع باقي الكتل السياسية".

وأعلنت المجموعة العربية، والكتلة التركمانية، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، في مجلس محافظة كركوك، يوم امس الخميس، مقاطعتهم لاجتماع في المجلس دعا له الاتحاد الوطني الكوردستاني وكتلة "بابليون" في الأسبوع المقبل.

وقال عضو مجلس محافظة كركوك رعد صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "المجموعة العربية سوف تقاطع الاجتماع الذي دعا له الاتحاد الوطني الكوردستاني ومعه عضوة المجلس عن كتلة بابليون لأن هذا الاجتماع مخالف للحوارات التي تقوم بها الأطراف السياسية الفائزة بعضوية المجلس".

وقررت كتلتا "بابليون" و"تحالف كركوك قوتنا وإرادتنا"، أمس الخميس، تأجيل جلسة مجلس محافظة كركوك التي كان مقرر انعقادها اليوم، إلى مطلع الأسبوع المقبل وذلك استجابة لطلب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر بيان مشترك صادر عن الكتلتين ورد وكالة شفق نيوز، إنه "بعد ورود إشارات إيجابية من بعض القوى السياسية في مجلس محافظة كركوك، وطلبها منح المزيد من الوقت لترتيب مشاركتها في جلسة مجلس المحافظة المقبلة، واستجابة منّا لطلب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وقادة القوى السياسية الوطنية بضرورة منح المزيد من الوقت لباقي الأعضاء قررنا تأجيل جلسة اليوم الخميس إلى بداية الأسبوع المقبل".

وأشارت الكتلتان إلى حرصهما على "استكمال إجراءات تشكيل الحكومة المحلية المقبلة، وبمشاركة مكونات المحافظة".

وكان من المؤمل أن يعقد مجلس محافظة كركوك أمس الخميس اجتماعه الثاني لانتخاب رئيس مجلس المحافظة وفتح باب الترشيح لمنصب المحافظة، وسط استمرار الخلافات وعدم التوصل إلى صيغة توافقية مشتركة بين الكتل لحسم المنصبين.

وأول أمس الأربعاء، أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن مكونات كركوك قد اتفقت على تدوير منصب محافظ كركوك وتقاسم السلطة، مستبعداً إجراءات حل مجلس المحافظة بسبب التفاهمات القائمة بين أعضائه.

وكان مجلس محافظة كركوك قد عقد أول جلسة له في 11 تموز/ يوليو الماضي برئاسة راكان سعيد الجبوري، الذي تم إعفاؤه من منصبه كمحافظ لبلوغه السن القانونية للتقاعد، ليعود إلى عضوية المجلس ويكون رئيساً بالسن كونه أكبر أعضاء مجلس المحافظة سناً.

وبالرغم من مشاركة 16 عضواً في الجلسة، خمسة أعضاء من الاتحاد الوطني الكوردستاني وعضوان من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وستة أعضاء عن الكتلة العربية يمثلون أحزاب السيادة، والقيادة، والتحالف العربي، وعضوان عن الجبهة التركمانية، وعضو مسيحي عن مقاعد الكوتا، إلا أن الجلسة لم تفضِ إلى حسم منصبي رئيس مجلس المحافظة والمحافظ، حيث بقيا معلقين رهناً بما تتوصل إليه الكتل السياسية من اتفاقات.