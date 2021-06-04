غدا السبت.. اجتماع للجان الفنية بين العراق والتحالف الدولي لجدولة الانسحاب

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد السبت، جولة جديدة من المفاوضات بشأن تواجد القوات الاجنبية في العراق.

وابلغ مصدر أمني رفيع وكالة شفق نيوز؛ أن يوم غد السبت تعقد الجلسة الاولى للجان الفنية بين العراق والتحالف الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن جدولة انسحاب القوات المقاتلة من العراق.

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي بينهم 2500 جندي أمريكي، لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وتتعرض المواقع التي تشغلها القوات الأجنبية إلى هجمات متكررة بالصواريخ.

وتتهم واشنطن، قائدة التحالف، فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.