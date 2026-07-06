غداً.. الزيدي يستقبل جثمان علي الخامنئي في مطار النجف

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مطلع، يوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي سيستقبل، مساء يوم غد الثلاثاء، في مطار النجف الدولي، جثمان المرشد الإيراني السابق علي الخامنئي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مراسم الاستقبال ستجري بحضور رسمي في مطار النجف الدولي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

يذكر أن مصادر عراقية مطلعة قد كشف لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الأحد، عن قيود فرضتها الحكومة العراقية على مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي داخل العراق، لأسباب أمنية وسياسية، تضمنت رفض مشاركة قيادات الحرس الثوري الإيراني، وفي مقدمتهم قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، غير إن قيادياً كبيراً في الإطار التنسيقي فند المعلومات المتعلقة بقاآني.

هذا وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، مراسم تشييع خامنئي في العاصمة الإيرانية طهران، وسط مشاركة جماهيرية واسعة وإجراءات تنظيمية وأمنية غير مسبوقة، فيما قدرت السلطات عدد المشاركين المتوقعين بما يتراوح بين 15 و20 مليون شخص.