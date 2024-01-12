غداً الحسم.. "تقدم" متمسك بالكريم بديلاً للحلبوسي رئيساً لمجلس النواب

شفق نيوز/ أكد النائب عن كتلة "تقدم" النيابية فهد الراشد، يوم الجمعة، أن المرشح الوحيد من كتلته لشغل منصب رئيس مجلس النواب هو شعلان الكريم.

وقال الراشد لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة يوم غد السبت مخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب بديلاً عن محمد الحلبوسي، وأن هناك أكثر من مرشح لشغل هذا المنصب، منهم النائب سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، وشعلان الكريم و مرشحون آخرون".

وأضاف أن "المرشح الوحيد من حزب (تقدم) هو النائب شعلان الكريم، أما النائب سالم العيساوي فهو مرشح تحالف (السيادة)، ومحمود المشهداني مرشح تحالف (العزم)".

وأوضح الراشد أن "حزب (تقدم) أبلغ الإطار التنسيقي والكتل الكوردية بشكل رسمي بأن مرشحه الوحيد هو النائب شعلان الكريم".

ويوم أمس الخميس، حددت رئاسة مجلس النواب موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيساً جديداً للبرلمان بديلاً عن الرئيس السابق محمد الحلبوسي.

وأصدرت الدائرة الإعلامية للبرلمان جدول أعمال ورد لوكالة شفق نيوز، تم فيه تحديد يوم السبت المقبل 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، موعداً لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد.

وكان رئيس كتلة "تصميم" النيابية عامر الفايز، قد كشف أمس الأول الثلاثاء، أن هيئة رئاسة مجلس النواب حددت السبت المقبل الموافق 13 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري موعدا لعقد الجلسة الاولى لفصله التشريعي الجديد.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).

وعلى إثرها قررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي.

ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس عدة جلسات لانتخاب رئيساً جديداً له إلا أنه لم يتم طرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.