غداً الثلاثاء: اجتماع مهم للبنك المركزي العراقي وقرارات مرتقبة بشأن ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم الاثنين، بأن البنك المركزي العراقي سيعقد يوم غد الثلاثاء "اجتماعا مهما" بشأن أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "من المحتمل أن يصدر البنك المركزي قرارات جديدة من أجل السيطرة على سعر الصرف ومنع استمرار ارتفاعه".

واشار إلى ان "الاجتماع سيكون بحضور رؤساء مجلس إدارات المصارف والمدراء".

وارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في وقت سابق من اليوم الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 166600 دينار عراقي مقابل 100 دولار.